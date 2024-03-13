Брянские полиатлонисты завоевали пять медалей на чемпионате мира

Брянские полиатлонисты завоевали две золотые и три сереряные медали на чемпионате мира. Об этом сообщил в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Сасово Рязанской области прошли чемпионат и первенство мира по полиатлону. В дисциплине «троеборье с лыжной гонкой» выступили более ста спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Мавритании, Туркменистана и Таджикистана.
В сборную России вошли воспитанники спортшколы «Электрон» города Дятьково. В личном первенстве среди ветеранов первым стал брянский спортсмен Владимир Пасканный. Также золотую награду завоевал Герман Зайцев среди юношей 16-17 лет. Он выполнил норматив «Мастера спорта России».
Серебряные награды среди юниоров и юниорок получили Георгий Репин и Светлана Селезнева. Также второй среди девушек 14-15 лет стала Милана Андреева.
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