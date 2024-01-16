Брянские регбисты стали призёрами Чемпионата ЦФО

Брянские спортсмены стали серебряными призёрами Чемпионата ЦФО по снежному регби. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Железногорске прошёл чемпионат Центрального федерального округа по регби на снегу. Участвовали в турнире шесть команд из Курска, Железногорска, Рязани, Воронежа и «Пересвет» из Брянска.

Брянские регбисты в финале встретились со сборной Курской области. Мотя закончился поражением для «Пересвета». Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата. А самым результативным игроком чемпионата стал игрок брянской команды Роман Волосатов.