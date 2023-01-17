Брянские самбисты привезли четыре медали из Великих Лук

Самбисты брянской спортшколы вернулись из Великих Лук с четырьмя наградами. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Всероссийские соревнования среди мужчин по боевому самбо прошли в городе Великие Луки Псковской. турнир посвящён подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

Брянскую область представили спортсмены школы олимпийского резерва по борьбе. В категории 58 кг золотую медаль завоевал Владислав Виниченко. Дмитрий Марченко стал серебряным призёром турнира. Третье место в своих весовых категориях завоевали Дмитрий Кушиков и Иван Гераськин.