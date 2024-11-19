Брянские самбисты привезли пять наград из Можайска
Брянские самбисты завоевали пять медалей на турнире в Можайке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Можайске Московской области прошло первенство городского округа по боевому самбо. Турнир посвятили Дню самбо. Участвовали в соревнованиях юноши 13 — 16 лет.
Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра. «Золото» завоевал Эдуард Чувин. Серебряными призёрами стали Егор Колесников и Георгий Гладченков. А третье место заняли Никита Дмитриков и Иван Лифанов.
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