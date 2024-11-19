Брянские самбисты привезли пять наград из Можайска

Брянские самбисты завоевали пять медалей на турнире в Можайке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Можайске Московской области прошло первенство городского округа по боевому самбо. Турнир посвятили Дню самбо. Участвовали в соревнованиях юноши 13 — 16 лет.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра. «Золото» завоевал Эдуард Чувин. Серебряными призёрами стали Егор Колесников и Георгий Гладченков. А третье место заняли Никита Дмитриков и Иван Лифанов.