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Брянские самбисты привезли пять наград из Можайска

2024, 19 ноября 11:10 Спорт
Брянские самбисты привезли пять наград из Можайска
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Брянские самбисты завоевали пять медалей на турнире в Можайке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Можайске Московской области  прошло первенство городского округа по боевому самбо. Турнир посвятили Дню самбо. Участвовали в соревнованиях юноши 13 — 16 лет. 

Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра. «Золото» завоевал Эдуард Чувин. Серебряными призёрами стали Егор Колесников и Георгий Гладченков. А третье место заняли Никита Дмитриков и Иван Лифанов.

 

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