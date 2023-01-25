Брянские самбисты вернулись из Можайска с медалями

Призовые места заняли четыре брянских спортсмена на первенстве по самбо в Можайске. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Можайске прошло открытое Первенство Можайского городского округа по боевому самбо, посвященное освобождению от немецко-фашистских захватчиков. В нем участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.

Юные брянские самбисты заняли призовые места. Кирилл Шполтаков завоевал серебряную медаль. Арсений Алексеенко, Владислав Рысин и Егор Колесников стали бронзовыми призёрами турнира.