Брянские самбисты вернулись с медалями из Орла

Юные брянские спортсмены завоевали три медали на Гимназиаде по самбо.

В Орле прошла Всероссийская летняя Гимназиада среди обучающихся профессиональных и общеобразовательных организаций по самбо. На соревнованиях выступали юноши и девушки 15-17 лет.

Участвовали в соревнованиях и воспитанники брянской спортивной школы «Торпедо». Второе место занял Артём Рыженков. Бронзовые медали завоевали брянцы Егор Молодьков и Иван Сыроедов.