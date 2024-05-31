Брянские самбисты выиграли семь медалей на межрегиональном турнире

Брянские спортсмены выиграли семь медалей на межрегиональном турнире по самбо в Калужской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Людиново Калужской области прошёл II межрегиональный турнир по самбо памяти директора спортивной школы Марии Ухиной. В соревнованиях участвовали девочки и мальчики 9-10 лет.

Регион представили воспитанники спортшколы по борьбе Брянска. Первое место заняли Диана Токунова и Максим Чеботарь. Серебряными призёрами турнира стали Кирилл Головачев и Степан Горбачев. Бронзовые награды достались Ульяна Тарасенко, Данила Столяров и Павел Левкин.