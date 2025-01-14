Брянские самбисты завоевали две медали всероссийских соревнований
Брянские самбисты завоевали две медали всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Великие Луки прошли всероссийские соревнования по самбо. Турнир посвящён подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.
В соревнованиях участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Первое место занял Иван Гераськин. Он также выполнил норматив Мастера спорта России. Серебряным призёром турнира стал Константин Чачило.