Брянские самбисты завоевали три медали в Гагарине

Брянские самбисты вернулись с тремя наградами с турнира в Смоленской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Гагарин Смоленской области завершился Всероссийский турнир памяти Юрия Гагарина по самбо среди мужчин. В нём участвовали и брянские спортсмены.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Александр Свинчуков выступал в весовой категории 58 кг. Он выполнил норматив «Мастер спорта России». Брянец завоевал золотую медаль.

Его коллега по школе Константин Чачило в весовой категории 98 кг стал вторым. А воспитанник «Торпедо» Иван Гадючка завоевал бронзовую награду турнира.