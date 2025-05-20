Брянские самбисты завоевали три медали в Орле

Брянские самбисты завоевали три медали на всероссийском турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошли III Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодёжи. Турнир посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в состязании юноши и девушки 12-14 лет.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска трижды поднимались на пьедестал почёта. Первое место занял Даниил Багинский. Серебряную медаль завоевала Карина Мураткалиева. А Егор Князев стать бронзовым призёром соревнований.