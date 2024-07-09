Брянские шашисты выиграли турнир с Гомельской и Орловской областью

Брянские шашисты выиграли турнир «Дружба-2024» с Гомельской и Орловской областью. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В спортшколе по шахматам и шашкам Брянска прошли соревнования «Дружба-2024» по шашкам. В них участвовали команды из Брянской, Орловской и Гомельской области. Регион представляли воспитанники школы «Спартак».

Встреча между брянскими и белорусскими спортсменами закончиласт со счётом 11:5. Победу одержали брянские шашисты.

Матч между Орловской и Брянской областью также закончился победой хозяев зала со счётом 21:11.