Брянские шахматисты привезли три награды из Железногорска

Шахматисты Брянска завоевали три награды на турнире в Железногорске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Железногорске Курской области прошёл межрегиональный детский шахматный турнир «Кубок Лебедянцева». В нём участвовали 88 человек из девяти регионов России.

Брянскую область представляли воспитанники спортивной школы по шахматам и шашкам областного центра. «Серебро» турнира завоевала Виктория Коченкова. Александр Шматов стал бронзовым призёром. А в дополнительной номинации «Среди мальчиков и девочек 2012 г.р. и моложе» Арсений Клещевников стал вторым.