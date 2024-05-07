Брянские шахматисты завоевали медали на первенстве Северо-Западного и Центрального округа

Юные брянские шахматисты завоевали четыре медали на первенстве Северо-Западного и Центрального округа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли программы с укороченным контролем времени Первенства Северо-западного и Центрального Федеральных округов по стоклеточным шашкам.

Брянские шахматисты завоевали на турнире четыре награда. Так, в возрастной группе до 9 лет сразу две серебряные медали получила Дарья Романенкова. Она отличилась в быстрой и молниеносной программах.

В возрастной группе до 14 лет среди юношей в быстрой игре победил брянец Илья Мглинец. А среди девушек до 17 лет бронзовая награда досталась Алисе Коляевой в блице.