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Брянские спортсмены ММА завоевали 26 медалей на турнире в Орле

2025, 15 апреля 18:43 Спорт
Брянские спортсмены ММА завоевали 26 медалей на турнире в Орле
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Брянские спортсмены ММА завоевали 26 медалей на турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Орле прошли межрегиональные соревнования ММА по панкратиону и грэпплингу. Участвовали в них свыше 150 спортсменов. Регион представили воспитанники отделения смешанных боевых единоборств Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Брянские бойцы завоевали девять золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей. 

 

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