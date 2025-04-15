Брянские спортсмены ММА завоевали 26 медалей на турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошли межрегиональные соревнования ММА по панкратиону и грэпплингу. Участвовали в них свыше 150 спортсменов. Регион представили воспитанники отделения смешанных боевых единоборств Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Брянские бойцы завоевали девять золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей.