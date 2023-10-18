Брянские спортсмены привезли две медали с Кубка мира

Брянские спортсмены привезли две награды с Кубка мира по полиатлону. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

В Калуге завершился Кубок мира по полиатлону. В нём участвовали спортсмены из России, Казахстана и Беларуси. В число победителей вошли и брянские спортсмены.

Так, в троеборье с бегом первым стал Максим Подтыкайлов из Карачевской спортшколы. А среди команд спортивных клубов Карачевская школа в этой дисциплине стала серебряным призёром.