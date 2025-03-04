Брянские спортсмены стали призёрами Кубка Ярослава Керода. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Ярослава Керода». В нём участвовали юниоры и юниорки до 23 лет из 18 регионов России.

На пьедестал почёта поднялись и воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Второе место занял Даниил Хитрун. Бронзовым призёром соревнований стал Георгий Пронин.