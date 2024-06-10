Брянские спортсмены стали призёрами турнира по айкидо

Брянские спортсмены стали призёрами межрегионального турнира по айкидо в Туле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Тула в спортцентре «Тула-Арена» прошёл межрегиональный турнир «День победы». Там собрались представители различных видов боевых искусств из Белгородской, Брянской, Тульской и Московской областей.

Спортсмены федерации айкидо Брянской области Алиса Давыденко и Варвара Павлова завоевали две бронзовые награды.