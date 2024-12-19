Брянские спортсмены стали вторыми на турнире по армрестлингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошёл открытый Кубок Калужской области по армрестлингу. Соревнования посвятили Дню героев Отечества.

Во Дворце спорта «Центральный» собрались 120 спортсменов из Москвы, Московской, Тульской, Брянской, Калужской и Владимирской областей. Они выступили в восьми весовых категориях.

Брянцы успешно выступили на соревнованиях. Первое место заняли Андрей Бондаренко, Сергей Железный и Кирилл Храпонов. Дмитрий Александров завоевал «серебро». Бронзовыми призёрами стали Евгений Исадченко и Максим Храпонов.

Брянские спорстмены заняли второе место в командном зачёте.