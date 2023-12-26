Брянские спортсмены стали вторыми на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике

Брянские спортсмены стали вторыми в командном зачёте на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике в курске. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Курске прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике. В них участвовали спортсмены из Курска, Белгорода, Орла, Мценска, Брянска, Воронежа, Московской области, Ставропольского края, Липецка, Тулы и Старого Оскола.

Регион представили воспитанники брянской школы олимпийского резерва «Сталь».

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Александра Паращук, Матвей Сидоров и Роман Наперов. Второе место в категории 71 кг заняла Анастасия Селезнева.

В командном первенстве спортсмены из Брянска стали серебряными призёрами.