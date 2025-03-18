Брянские спортсмены завоевали семь медалей на соревнованиях по фитнес-аэробике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенства Центрального, Северо-западного и Южного Федерального округа прошли в Калуге. Более 1500 участников из разных регионов собрались во Дворце спорта «Центральный».

Брянские спортсмены стали призёрами и финалистами во всех номинациях в дисциплине «хип-хоп». Первое место заняли команды «Дивас крю» и «Киллерс», малая группа «D.G.N. Crew» и Дуэт KiP. Команда «Спрайт» и дуэт K.A.D. стали серебряными призёрами. Команда «Биг Муд» замкнула тройку лидеров.