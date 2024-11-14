Брянские стрелки завоевали две медали на Кубке России в Республике Адыгея. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом клубе «Дубрава» в Республике Адыгея прошёл финал Кубка России по спортинг-компакту. Брянские спортсмены выступали в категории «сеньоры». Воспитанники стрелкового клуба «Брянск» заняли почти весь пьедестал почёта. Александр Лубяный завоевал серебряную медаль. А бронзовым призёром стал Андрей Лебедев.