Брянские стрелки завоевали две награды Кубка России

Брянские стрелки завоевали «золото» и «серебро» на этапе Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом комплексе «Профессионал» в Волгограде прошёл второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. Участники соревновались в дисциплине «спортинг-компакт».

Выступили на турнире и представители стрелкового клуба «Брянск». В категории «Сеньоры» первым стал Александр Лубяный. А серебряная награда досталась Андрею Лебедеву.

Представители «Брянска» завоевали «золото» в командном зачете среди ветеранов.