Брянские стрелки завоевали медали на чемпионате в Курске

Брянские стрелки завоевали две медали на чемпионате в Курске. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Курске прошёл чемпионат Курской областипо стрельбу в дисциплине «Спортинг-Компакт». В стрелковом клубе «Выстрел» собрались спортсмены из Курской, Орловской, Липецкой областей и Брянска.

Регион представили воспитанники стрелкового клуба «Брянск». В категории «В» золотая медаль чемпионата досталась Степану Ермакову. А в категории «С» серебряным призёром стал Сергей Перепечко.