Брянские стрелки завоевали награды Кубка области

Стрелки из областного центра завоевали награды Кубка Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом клубе «Брянск» прошёл пятый этап Кубка Брянской области по стрельбе. В дисциплине «спортинг-компакт» состязались участники из областного центра, Курска, Орла и Смоленска.

В категориях «Юниоры», «А» и «В» все места на пьедестале почёта заняли брянские спортсмены. В категории «Сеньоры» и «С» победителям и призёрами стали стрелки из Курска, Орла и Смоленска.