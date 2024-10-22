Брянские таможенники выиграли турнир по теннису с работниками казначейства в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Брянской таможне прошёл товарищеский турнир по настольному теннису. Его посвятили Дню таможенника России. За победу боролись работниат Брянской таможни и Управления Федерального казначейства по Брянской области.

«Товарищеская встреча по настольному теннису – это возможность замечательно провести время, насладившись спортом и общением с коллегами», — отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Наряду с молодыми сотрудниками активное участие в турнире приняли и ветераны. Судил матчи тренер по настольному теннису Дворца единоборств имени Артема Осипенко Иван Прокопцов.

Команда Брянской таможни одержала победу. Участники получили памятные дипломы.

Фото Брянской таможни