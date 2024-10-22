Брянские таможенники выиграли турнир по теннису с работниками казначейства в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Брянской таможне прошёл товарищеский турнир по настольному теннису. Его посвятили Дню таможенника России. За победу боролись работниат Брянской таможни и Управления Федерального казначейства по Брянской области.
«Товарищеская встреча по настольному теннису – это возможность замечательно провести время, насладившись спортом и общением с коллегами», — отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.
Наряду с молодыми сотрудниками активное участие в турнире приняли и ветераны. Судил матчи тренер по настольному теннису Дворца единоборств имени Артема Осипенко Иван Прокопцов.
Команда Брянской таможни одержала победу. Участники получили памятные дипломы.
Фото Брянской таможни
16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во