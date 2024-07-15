Брянские теннисистки стали призёрами всероссийского турнира «Хрустальный мяч». Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования «Хрустальный мяч» прошли в Брянском теннисном центре. Там выступили более 70-и юношей и девушек из Москвы, Воронежа, Рязани, Калининграда, Курска, Белгорода и Брянска.

В парных встречах среди девушек до 17 лет второе место заняла воспитанница спортшколы «Горизонт» Дарья Кирюшина. Она выступала вместе с теннисисткой из Москвы. А бронзу турнира завоевала брянская спортсменка Мария Дущак в паре с Арианой Дзоблаевой из Рязани.