Брянские теннисистки завоевали три медали всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». Участвовали в турнире более 55 юных спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Белгорода, Воронежа, Калуги, Рязани, Самары, Севастополя, Сочи, Смоленска, Тулы и Тольятти.

Воспитанница брянской спортшколы «Горизонт», кандидат в мастера спорта по теннису Мария Дущак заняла второе место в одиночном разряде. Она уступила в финале представительнице Рязани Ариане Дзоблаевой. С ней же брянская теннисистка выступила в парном разряде. Вместе они обыграли Марию Опарину и Полину Шляпникову из Санкт-Петербурга.

А кандидат в мастера спорта по теннису Алена Федотова сыграла в паре с представительницей Воронежа против девушек из Московского региона. Встреча закончилась победой брянской спортсменки.