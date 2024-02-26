Брянские тяжелоатлеты привезли четыре медали из Мурманска

Брянские тяжелоатлеты привезли четыре медали с Первенства России в Мурманске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Мурманске прошло Первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей и девушек до 18 лет. В Легкоатлетическом манеже собрались 176 спортсменов из разных регионов страны. Участвовали в соревнованиях и брянские тяжелоатлеты.

Первое место в весовой категории 66 кг занял воспитанник Климовской спортшколы Александр Литвинов. Серебряная медаль досталась Алиса Мамоненкова из Суземки. Бронзовыми призёрами Первенства России стали Анастасия Жилина и Зорик Пиначян.