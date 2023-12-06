Брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на Первенстве ЦФО

Брянские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную награды на Первенстве ЦФО по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Первенстве Центрального федерального округа по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) проходит в Туле. Там выступают девушки и юноши 14-18 лет и юниоры и юниорки 19-23 года.

Регион представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп». Золотую медаль в весовой категории 63 кг завоевала Ева Шеремето-Марина. Также первое место занял Никита Честнихин. А в весовой категории 47 кг серебряной медалисткой турнира стала Ангелина Кузьменок.