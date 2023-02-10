Брянские волейболистки обыграли пензенскую команду

Волейболистки клуба «Брянск» выиграли матч с командой из Пензы. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В игровом зале Дворца единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл очередной матч в рамках Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». Женский волейбольный клуб «Брянск» встретился с «Университет-Визитом» из Пензы. Брянские спортсменки одержали победу со счётом 3:0.