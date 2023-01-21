Брянские волейболистки обыграли «Северянку-2» из Череповца

Брянские волейболистки выиграли второй домашний матч в этом году с «Северянками-2» из Череповца. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл второй матч этого года Чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б».

Женский волейбольный клуб «Брянск» встретился с «Северянками-2». В состав команды из Череповца входят игроки молодёжной национальной команды России.

Первый сет выиграли гости со счётом 21:25. А все последующие партии стали выигрышными для брянских волейболисток. Матч закончился со счётом 3:1.

Матч посетили более 300 зрителей, в том числе и директор департамента ФК и спорта Брянской области Максим Рудин.