Брянские волейболистки одержали третью победу в чемпионате России

Волейболистки клуба «Брянск» одержали третью победу подряд в этом году. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Очередной домашний матч чемпионата России в Высшей лиге «Б» по волейболу среди женских команд прошёл во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко.

Спортсменки «Брянска» вновь встретились с «Шуяночкой» из Иваново. И опять победили. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу брянских волейболисток.

Ранее команда «Брянск» выиграла у «Шуяночки» со счётом 3:2, а затем обыграла «Северянок-2» из Череповца.