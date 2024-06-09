Брянские волейболистки стали призёрами первенства ЦФО

Рывок в развитии Помощь участникам СВО, новые меры поддержки и укрепление семейных ценностей. Итоги майского заседания прокомментировал председатель областной думы Игорь Ляхов. На минувшей неделе состоялось восьмое заседание Смоленской областной Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал отчет Губернатора Василия Анохина о результатах деятельности Правительства Смоленской области за 2023 год. Губернатор рассказал парламентариям о том, что было

Про «социалку», поддержку и «классные» выплаты Председатель областной Думы прокомментировал итоги майского заседания. 30 мая состоялось восьмое заседание Смоленской областной Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал отчёт губернатора Василия Анохина о результатах деятельности правительства Смоленской области за 2023 год. Губернатор рассказал парламентариям о том, что было сделано его командой в прошедшем году, и о том, что сделать ещё предстоит. Депутаты приняли отчёт главы региона к сведению и проголосовали за это решение

Юбилей в расцвете сил Смоленский строительный колледж отметил 80-летие. История образовательного учреждения началась в военном 1944 году. Тогда постановлением Государственного комитета обороны в Смоленске был создан строительный техникум, где должны были готовить техников-строителей для восстановления городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками. Из колледжа в академию В культурно-досуговый центр «Губернский» поздравить работников, выпускников и студентов этого образовательного учреждения со знаменательной датой пришли