Брянские волейболистки выиграли четыре встречи Чемпионата России

Брянские волейболистки выиграли четыре встречи в Таганроге на Чемпионате России. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

Женская волейбольная команда «Брянск» провела четыре встречи в рамках шестого тура Чемпионата России Высшей лиги «Б». Игры прошли в Таганроге.

Брянские спортсменки одержали четыре победы над хозяйками площадки ВК «Красные крылья» и командой из Волгограда ВК «Волжаночка-ГРАСС». Каждая встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Брянска». Девушки завоевали 12 очков.

Брянский клуб занимает второе место в турнирной таблице Чемпионата России.