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Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата ЦФО

2024, 29 января 11:03 Спорт
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата ЦФО
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Брянские волейболистки «Спартака» выиграли два матча чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете 

В Тамбове прошёл зональный турнир Чемпионата Центрального федерального округа  Первой лиги среди женских команд. Команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак» провела две игры.  

Брянские спортсменки обыграли «СШОР-Лестех»  из Воронеж с разгромным счетом 3:0. В упорной борьбе с ВК «Обнинск» «Спартак» также обержал победу. Встреча закончилась со счётом 3:2.

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