Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата ЦФО
Брянские волейболистки «Спартака» выиграли два матча чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете
В Тамбове прошёл зональный турнир Чемпионата Центрального федерального округа Первой лиги среди женских команд. Команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак» провела две игры.
Брянские спортсменки обыграли «СШОР-Лестех» из Воронеж с разгромным счетом 3:0. В упорной борьбе с ВК «Обнинск» «Спартак» также обержал победу. Встреча закончилась со счётом 3:2.