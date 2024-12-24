Брянские волейболистки выиграли два матча в Тамбове

Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России в Тамбове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошёл тур чемпионата России – чемпионата ЦФО по волейболу среди команд первой лиги. Хозяйки площадки принимали спортсменок брянского «Спартака». Гостьи выиграли две встречи и одну — проиграли.

По итогам всех туров брянские волейболистки занимают второе место в группе. Первый полуфинал чемпионата пройдёт в Иваново в конце января.

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