Брянские волейболистки выиграли два матча в Тамбове
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России в Тамбове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошёл тур чемпионата России – чемпионата ЦФО по волейболу среди команд первой лиги. Хозяйки площадки принимали спортсменок брянского «Спартака». Гостьи выиграли две встречи и одну — проиграли.
По итогам всех туров брянские волейболистки занимают второе место в группе. Первый полуфинал чемпионата пройдёт в Иваново в конце января.
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