Брянские волейболисты завоевали две награды на чемпионате ЦФО

Брянские волейболисты завоевали две медали на чемпионате ЦФО. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На Центральном пляже Брянска прошёл первый этап чемпионата Центрального федерального округа по волейболу. Регион представили воспитанника Брянского городского спортивного комбината «Спартак».

Первое место среди мужчин заняли Артём Цепко и Николай Мовчан. А бронзовая награда среди женщин досталась Кристине Костиковой и Лидии Мигаль.