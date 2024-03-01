Брянский баскетболист принёс победу команде на Играх Будущего

Брянский баскетболист Михаил Юдов принёс победу команде на Играх Будущего. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В «Казань Экспо» прошёл турнир Игры Будущего в дисциплине фиджитал-баскетбол. В нём участвовали 16 команд из 13 стран.

В финале встретились российская Liga Pro Team и американская R10 Team USA. Цифровой этап одно очко больше заработала R10. А на LED-паркете уроженец Брянской области Михаил Юдов в составе российской команды точным попаданием решил итог встречи. Титул чемпионов достался Liga Pro Team.

Третье место соревнований также досталось российским спортсменам. Команда Ural Basket разгромила китайскую MDMX в матче за «бронзу».