Брянский баскетболист принёс победу команде на Играх Будущего
Брянский баскетболист Михаил Юдов принёс победу команде на Играх Будущего. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В «Казань Экспо» прошёл турнир Игры Будущего в дисциплине фиджитал-баскетбол. В нём участвовали 16 команд из 13 стран.
В финале встретились российская Liga Pro Team и американская R10 Team USA. Цифровой этап одно очко больше заработала R10. А на LED-паркете уроженец Брянской области Михаил Юдов в составе российской команды точным попаданием решил итог встречи. Титул чемпионов достался Liga Pro Team.
Третье место соревнований также досталось российским спортсменам. Команда Ural Basket разгромила китайскую MDMX в матче за «бронзу».
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