Брянский боксер завоевал «серебро» в Санкт-Петербурге

Брянский боксер завоевал «серебро» на рейтинговом турнире в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Открытый рейтинговый турнире по тайскому боксу «Белые ночи 2023» прошёл в Санкт-Петербурге.

В нём участвовал воспитанник спортивного клуба «Дух Воина» имени Александра Пересвета из Комаричской спортшколы «Юность» Александр Лаврушин. Брянец завоевал серебряную медаль.

Боец из села Быхово Комаричского района является бронзовым призёром первенства Европы по тайскому боксу 2019 года и многократным призером Всероссийских соревнований и победителем ЦФО и СЗФО.