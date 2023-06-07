Город32

Брянский боксер завоевал «серебро» в Санкт-Петербурге

2023, 07 июня 11:36 Спорт
Брянский боксер завоевал «серебро» в Санкт-Петербурге
Источник фото

Брянский боксер завоевал «серебро» на рейтинговом турнире в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Открытый рейтинговый турнире по тайскому боксу «Белые ночи 2023» прошёл в Санкт-Петербурге.

В нём участвовал воспитанник спортивного клуба «Дух Воина» имени Александра Пересвета из Комаричской спортшколы «Юность» Александр Лаврушин. Брянец завоевал серебряную медаль.

Боец из села Быхово Комаричского района является бронзовым призёром первенства Европы по тайскому боксу 2019 года и многократным призером Всероссийских соревнований и победителем ЦФО и СЗФО.

 

Читайте также
Юный велосипедист попал в больницу после ДТП в Унече
09 июня 11:32
Юный велосипедист попал в больницу после ДТП в Унече
Награды участникам спецоперации вручил брянский губернатор
09 июня 11:03
Награды участникам спецоперации вручил брянский губернатор
Брянский губернатор объявил выговор заму и директору экологического департамента
09 июня 10:14
Брянский губернатор объявил выговор заму и директору экологического департамента
Весенне-полевые работы завершились на Брянщине
09 июня 10:06
Весенне-полевые работы завершились на Брянщине

Новости регионов

09.06.2023 10:59
Движение автомобилей через железнодорожный переезд в районе деревни Никулино в Смоленской области будет закрыто 10 и 11 июня на время ремонта
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Никулино Сафоновского района Смоленской области, будет временно закрыто 10 и 11 июня с 18:00 до 21:00. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
09.06.2023 10:56
Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня
В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6207 Вязьма – Сафоново, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 11 и 12 июня; № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль
08.06.2023 13:57
Новый поезд соединит Смоленск, Самару и Минск
Для улучшения транспортного обслуживания и в связи с высоким спросом на поездки в российско-белорусском сообщении в целом и на направлении Минск – Самара в частности с 14 июня холдингом «РЖД» назначен новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Смоленск и Ельня. Поезд будет ходить весь
07.06.2023 12:17
Награда за победу
В Смоленской области победителям и призерам региональных и всероссийских олимпиад будут выплачивать денежные премии. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. О введении новой меры поддержки для смоленских школьников глава региона рассказал во время посещения Глинковской школы и общения с учащимися, которые в настоящее время посещают здесь летний лагерь. Визит в образовательное учреждение Василий Анохин
07.06.2023 12:16
Защитникам нужна помощь
В Смоленске заработал филиал фонда «Защитники Отечества». Он распахнул свои двери на ул.Кловской, 13, и участие в его открытии принял врио губернатора Василий Анохин. Напомним, что фонд был создан по инициативе президента Владимира Путина и нацелен на персональную поддержку ветеранов спецоперации и членов семей погибших военнослужащих. Руководителем регионального филиала фонда назначена Наталья Полушкина — человек
07.06.2023 12:15
Вопросы местного значения. Какие перемены ждут Монастырщинский район?
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Монастырщинском районе, посетил ряд объектов и провёл встречу с местными жителями, на которую пришли около 300 человек. Почти два часа в режиме открытого микрофона обсуждались самые важные для муниципалитета вопросы. В их числе: ремонт дорог, газификация, здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера. Об итогах визита и

Актуальные темы

Происшествия
Грузовик насмерть задавил женщину в Жуковском районе
Общество
Более ста образцов техники разработал брянский автозавод
Общество
Прихожане выгоничского храма передали брянским бойцам спецтехнику
Лента новостей
Четыре дома пострадали в брянском селе
Лента новостей
Брянский губернатор передал тепловизоры пограничникам

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Цифра» для бизнеса: «Ростелеком» презентовал популярные сервисы крупным брянским предприятиям
«Цифра» для бизнеса: «Ростелеком» презентовал популярные сервисы крупным брянским предприятиям

«Ростелеком» презентовал цифровые сервисы для бизнеса представителям крупных предприятий Брянска. Специалисты компании акцентировали внимание участников на решениях в сфере офисной печати и кибербезопасности, а также на преимуществах услуг центров обработки данных.

Брянский регион признан лучшим на Московской железной дороге по итогам работы в 1 квартале
Брянский регион признан лучшим на Московской железной дороге по итогам работы в 1 квартале

В дорожном соревновании Московской железной дороги по итогам работы в 1 квартале 2023 года Брянский регион занял первое место.

Брянскэнерго напоминает рыбакам о необходимости соблюдения правил электробезопасности
Брянскэнерго напоминает рыбакам о необходимости соблюдения правил электробезопасности

В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.