Брянский боксёр завоевал «золото» на турнире в Подмосковье
Брянский боксёр завоевал золотую медаль на турнире памяти мастера спорта России Сергея Нейчева в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
XI турнир памяти мастера спорта России Сергея Нейчева прошёл в городе
Казаков Никита завоевал золото Московских областных соревнований по боксу Дзержинский Московской области. В спортивной школы «Орбита» собрались сто боксёров из Москвы, Подмосковья, Ивановской и Брянской областей.
Воспитанник брянской спортшколы «Олимп» Никита Казаков завоевал золотую награду турнира.