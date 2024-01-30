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Брянский боксёр завоевал «золото» на турнире в Подмосковье

2024, 30 января 09:41 Спорт
Брянский боксёр завоевал «золото» на турнире в Подмосковье
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Брянский боксёр завоевал золотую медаль на турнире памяти мастера спорта России Сергея Нейчева в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

XI турнир памяти мастера спорта России Сергея Нейчева прошёл в городе 

Казаков Никита завоевал золото Московских областных соревнований по боксу Дзержинский Московской области. В спортивной школы «Орбита» собрались сто боксёров из Москвы, Подмосковья, Ивановской и Брянской областей. 

Воспитанник брянской спортшколы «Олимп» Никита Казаков завоевал золотую награду турнира.

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