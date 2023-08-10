Брянский борец победил на Играх СНГ

Брянский борец завоевал золотую медаль на Играх СНГ в республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Минске в Республике Беларусь проходят II Игры стран СНГ. В них участвуют около четырех тысяч спортсменов из 23 государств. В их числе и воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Локомотив» Магомед Магомаев.

В финальном поединке весовой категории до 79 кг брянский борец одолел Арсена Уримжана из Казахстана. Магомед Магомаев завоевал золотую награду международного турнира.