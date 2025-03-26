Брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы физкультурного общества «Юность России». Участвовали в турнире свыше 150 юниоров и юниорок до 23 лет из 13 регионов.

На соревнованиях успешно выступили воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Дании Хитрун в своей весовой категории завоевал золотую медаль. Бронзовым призёром стал Георгий Пронин.