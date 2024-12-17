Брянский дзюдоист завоевал «бронзу» всероссийского турнира
Брянский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на всероссийском турнире в Липецке. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Липецке прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Мемориал Заслуженного тренера России Вячеслава Пушкарева». В соревнованиях участвовали 185 юниоров до 23 лет из 23 регионов России.
Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Иван Гераськин успешно выступил на турнире. Дзюдоист завоевал бронзовую награду.