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Брянский дзюдоист завоевал «бронзу» всероссийского турнира

2024, 17 декабря 09:37 Спорт
Брянский дзюдоист завоевал «бронзу» всероссийского турнира
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Брянский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на всероссийском турнире в Липецке. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В городе Липецке прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Мемориал Заслуженного тренера России Вячеслава Пушкарева». В соревнованиях участвовали 185 юниоров до 23 лет из 23 регионов России.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Иван Гераськин успешно выступил на турнире. Дзюдоист завоевал бронзовую награду.

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