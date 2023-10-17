Брянский дзюдоист завоевал золотую награду Всероссийского турнира

Брянский дзюдиист выиграл шесть встреч на Всероссийском турнире в Орле. Об этом рассказале и врегиональном департаменте спорта.

Всероссийские соревнования на призы Российского физкультурно-спортивного общества «Юность России» по дзюдо среди юношей до 18 лет проходят в Орле. На них собрались 400 участников из 28 регионов.

В первый день в весовой категории 66 кг среди 57 спортсменов выступил воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Александр Борисов. Он одержал сразу шесть побед. Александр представит регион на первенстве России по дзюдо.