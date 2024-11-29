Брянский легкоатлет стал спортсменом года в номинации «Восходящая звезда». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На отчетно-выборной Конференции всероссийской федерации лёгкой атлетики подвели итоги премии «Легкоатлет года». В номинации «Восходящая звезда» победу одержал спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Брянской области Степан Веткин.

Финалисты премии «Легкоатлет года» – Мария Кочанова, Валерий Пронкин, Мария Ермакова и Степан Веткин весь следующий сезон будут выступать в индивидуальных нагрудных номерах.