Брянский лыжник Большунов участвует в чемпионате мира

Российский спортсмен считается одним из главных кандидатов на победу.

25 февраля спринтерской гонкой в немецком Оберстдорфе стартует чемпионат мира по лыжам. Александра Большунова, уроженца села Подывотье, сегодня выступающего за Архангельскую область, называют главным претендентом на победу.

Два сезона подряд он выигрывает Кубок мира, а в январе впервые одержал победу в лыжной многодневке «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе ему предстоит нелегкое противостояние норвежцам.

Накануне чемпионата Большунову назначили испытательный срок за неспортивное поведение: на этапе Кубка мира в Лахти он столкнулся с финном Йони Мяки.

Несмотря на то что Александр Большунов уже несколько лет является лучшим российским лыжником, на его счету пока нет наград высшей пробы с чемпионата мира. На чемпионате в Оберстдорфе он намерен бежать все гонки.

Прямые трансляции гонок ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Евроспорт».