Брянский педагог представит регион в финале конкурса «Магнит футбола»

Брянский учитель физкультуры представит регион в финале конкурса «Магнит футбола» в рамках проекта «Футбол в школе». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Российский футбольный союз подвёл итоги конкурса «Магнит футбола». В нём участвуют учителя физкультуры, которые реализуют проект «Футбол в школе». Педагог лицея №1 Брянского района Ирина Горбачёва вошла в число 48 лучших учителей.

В финале жюри, состоящее из известных футболистов, тренеров, спортивных журналистов, представителей Минпросвещения России, сформирует сборную проекта «Футбол в школе». 11 победителей также получат по 150 тысяч рублей..

В топ-200 лучших преподавателей проекта «Футбол в школе» также вошли пять учителей Брянской области.