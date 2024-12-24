Брянский пловец завоевал два «золота» международного турнира
Брянский пловец дважды стал золотым медалистом международного турнира. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Санкт-Петербурге прошёл международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Там выступил брянский спортсмен Илья Бородин. Дистанции 400 метров комплексом Илья преодолел за 4:02.48 с секунды. Он завоевал «золото» На дистанции 200 метров Бородин показал результат в 1:54.36 секунды, вновь став лучшим.
Фото: Федерация водных видов спорта России, Андрей Голованов