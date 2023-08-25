Брянский пловец завоевал «золото» на Международном фестивале

Брянский пловец Илья Бородин завоевал две медали на Международном фестивале университетского спорта. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Екатеринбурге проходит Международный фестивал. университетского спорта (МФУС-2023). В 14 видах спорта выступают участники из 36 стран мира, в том числе студенческих команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин принял участие в соревнованиях по плаванию. Он преодолел дистанции 200 метров комплексным плаванием за 1.59,61 секунды.Брянец завоевал золотую награду.
А на третий день фестиваля Илья Бородин преодолел дистанции 800 метров вольным стилем за 8.10,03 секунды. Он стал бронзовым призером в этой дисциплине.
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