Брянский прыгун стал призёром «Русской зимы»

Брянский прыгун стал бронзовым призёром международных соревнований «Русская зима». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве прошли XXXIV международные соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима». В турнире принял участие 151 спортсмен из России, Республики Беларусь, Турции, Египта, Эфиопии, Алжира и Казахстана.

Брянский легкоатлет Илья Иванюк выступал в прыжках в высоту. Он преодолел планку 2,27 метра и стал бронзовым призёром.